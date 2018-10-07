SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN YENİ AÇIKLAMA 

Haber: Cansel KİRAZ-İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, önceki gün konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na ait twitter hesabından yapılan açıklamada, \"Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu\'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarnda, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi\'nin İstanbul\'daki Suudi Konsolosluğu\'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti. Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuyu vakıf olan veya gerçek bir Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik bir heyeti, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi\'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul\'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın, nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı\" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamanın fotoğrafı



