SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı. Ellerinde iki siyah çanta ve laptop bulunan üç kişi konsolosluktan çıkarak sivil plakalı araçla bölgeden uzaklaştı.

Saat 22.00 sıralarında başlayan hareketlilik sırasında ilk olarak, sivil plakalı iki araç konsolosluğun kapısına yaklaştı. Bir süre sonra içeriden çıkan sivil kıyafetli iki kişi araçlara binerek Konsolosluk önünden uzaklaştı.



SİYAH ÇANTALI 3 KİŞİ KONSOLOSLUKTAN AYRILDI

Saat 23.00 sıralarında ise sivil plakalı bir araç daha konsolosluğun çıkış kapısına yaklaştı. Ellerinde siyah iki çanta ve laptop çantası bulunan 3 kişi daha konsolosluktan ayrıldı. Aracın arka koltuğuna oturan 3 kişinin ellerindeki çantada ne olduğu ise bilinmiyor.



GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ZOR ANLARI

Konsoloslukta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ulusal ve uluslar arası basın mensupları, çıkan araçları çekebilmek için zor anlar yaşadı. Konsolosluğun etrafını çevreleyen bariyerlerin üzerinden görüntü almaya çalışan gazeteciler zor anlar yaşadı.



Bu arada, 13.45 sıralarında Başkonsololuğa giren 4 kişi de saat 23.20 sıralarında geldikleri sivil plakalı araçla konsolosluk binasından ayrıldılar.



Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluğa giren araçlar

-Araçlardan inerek konsolosluğa girenler

-Araçların sıralı şekilde beklemesi

-Konsolosluktan çıkan iki kişinin araçlara binmesi

-Konsolosluktan çıkan elerinde siyah çanta olan 3 kişinin araca binişi

-Öğle saatlerinden giren sivil 4 kişinin çıkışı

-Genel ve detay görüntüler.

