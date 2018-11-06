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SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ HAREKETLİLİĞİ

  Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA)  Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın  öldürüldüğü Suudi  Arabistan Başkonsolosluğu'nda çevre düzenlemesi hareketliliği yaşandı

06 Kasım 2018 14:31

 

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın  öldürüldüğü Suudi  Arabistan Başkonsolosluğu\'nda çevre düzenlemesi hareketliliği yaşandı. Başkonsolosluğa  bugün saat 10.30 civarında bahçe çiçekleri yüklü bir ticari araç geldi. Araçtaki çiçekler konsolosluğun çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere görevliler tarafından araçtan indirilerek konsolosluğa taşındı.

Görüntü Dökümü:
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-Arabistan konsolosluğuna çiçek yüklü aracın gelişi
-Çiçeklerin araçtan inririlmesi ve içeri taşınması
-Arşiv konsolosluğun havadan görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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