Suudi Arabistan: Başkent Riyad'ı hedef alan balistik füze havada imha edildi

Suudi Arabistan, Cumartesi akşamı başkent Riyad'ı hedef alan bir balistik füzeyi havada imha ettiğini açıkladı. Kentte büyük bir patlama sesi duyuldu.

Resmi haber ajansı SPA'ya göre Yemen'den fırlatılan füzenin havada imha edilmesinin ardından bazı parçalar havalimanı yakınlarına düştü.

Yemen'deki Husi isyancılarına yakın bir TV kanalı, balistik füzenin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedeflediğini belirtti.

Suudi Arabistan'daki sivil havacılık yetkilileri saldırının hava trafiğini etkilemediğini duyurdu.

Suudi Arabistan daha önce de Husi füzelerini havada imha etmişti. Fakat füzelerden hiçbiri büyük bir yerleşim yerine bu kadar yaklaşmamıştı.

Yemen'deki Suudi liderliğinde koalisyonun sözcüsü Turki al-Maliki "Füze sivilleri hedef almak için fırlatıldı" dedi. ve ekledi:

"İmha edilen füzenin parçaları havalimanı yakınlarına düştü ve kimse yaralanmadı."

Suudi televizyon kanalı Al-Arabiya, görgü tanıklarının havalimanı otoparkında füze kalıntıları gördüğünü aktardı.

Riyad'ın kuzeyinde oturanlar Cumartesi akşamı güçlü bir patlamanın pencerelerini sarstığını ve ardından alçaktan uçan bir uçak duyduklarını anlattı.

Husiler Mayıs ayında da ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden bir gün önce Riyad'ı hedef alan bir füze fırlatmış ancak füze kente 200 kilometre kala imha edilmişti.

Yemen, uluslararası toplumun tanıdığı Başkan Abdullah Mansur Hadi ve onu destekleyen güçler ile Husi isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle büyük bir yıkıma uğramış durumda.

Suudi Arabistan liderliğinde oluşturulan bir uluslararası koalisyon 2015'ten beri Husileri bombalıyor.

Çarşamba günü Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun düzenlediği düşünülen bir saldırı Yemen'in kuzeyinde bir otel ve pazar yerini hedef almış, en az 26 kişiyi öldürmüştü.

Daha önce insan hakları savunucuları tarafından okulları, hastaneleri, pazarları ve yerleşim yerlerini bombalamakla suçlanan koalisyon ise "meşru bir askeri hedefi" bombaladıklarını belirtmişti.

Yemen'de yaşananlar nedeniyle ülkede 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale düştü. Ülkedeki kolera salgınının 884 bin kişiyi etkilediği düşünülüyor.