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Ekonomi

Suudi Arabistan açıklamalarıyla petrol fiyatları arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) –Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretiminde kısıtlama ve Rusya’yla yapılan anlaşmanın uzatılacağı açıklaması ile küresel petrol fiyatları yükseldi

23 Mart 2018 15:15

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) –Suudi Arabistan\'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretiminde kısıtlama ve Rusya’yla yapılan anlaşmanın uzatılacağı açıklaması ile küresel petrol fiyatları yükseldi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih’in, OPEC üyesi ülkelerin, küresel petrol arz fazlasının düşürülmesi için Rusya ve OPEC dışındaki petrol üreticisi ülkelerle 2019\'a kadar arz kısıtlamaları konusunda koordinasyon sağlamaya devam etmeleri gerektiği uyarısında bulunmasıyla, ABD’de Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı varil başına yüzde 1.12’lik artışla 65.02 dolara ulaşırken, Londra’da Brent petrolün fiyatı varil başına yüzde 0.97 artarak 69.58 dolara yükseldi.

 

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