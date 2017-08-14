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Dünya

Suudi Arabistan: 31 hacı adayı yaşamını yitirdi

Hacı adaylarının ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi

14 Ağustos 2017 07:10

Suudi Arabistan'da Hac farizasını yerine getirmek için gelen 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaport Genel Müdürlüğünden, hac farizasını yerine getirmek için ülke dışından gelen 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 

Haberde, hacıların ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi. 

Pasaport Genel Müdürlüğü'nden, bu sene hac farizasını yerine getirmek için gelenlerden yaklaşık 614 bininin hava yolu, 8 bini kara yolu ve 487'sinin deniz yolunu kullandığı bildirilmişti.  

Suudi Arabistan resmi rakamlarına göre, kutsal toprakları geçen sene yaklaşık 1,9 milyon kişi ziyaret etmişti.

 

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