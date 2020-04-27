Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Suudi Arabistan, uzun süredir yürürlükte olan, 18 yaş ve altındaki suçlular için uygulanan idam cezasını kaldırdı. Bu düzenlemeyle birlikte, şu anda tutuklu bulunan en az altı kişinin hayatının kurtulduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan, kırbaç cezasının ardından bu kez de suç işleyen 18 yaş ve altı kişiler için öngörülen idam cezasını yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenleme kraliyet kararnamesiyle duyuruldu.

Bir açıklama yapan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avad el-Avad, "İdam yerine çocuk cezaevinde 10 yıldan fazla olmamak koşuluyla hapis cezası uygulanacak" dedi.

Alawwad, "Bu, Suudi Arabistan için önemli bir gün. Kararname, daha modern bir ceza kanunu oluşturmamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemeyle birlikte Şii azınlığa mensup en az altı kişinin hayatının kurtulduğu belirtiliyor. Söz konusu kişiler, ‘Arap Baharı’ sürecinde 18 yaşın altındayken hükûmet karşıtı protestolara katıldıkları için tutuklu bulunuyordu.

Suudi Arabistan’da terörizm, cinayet, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenler ölümle cezalandırılıyor. Geçen yıl ülkede en az 187 kişi infaz edildi.