Suudi Arabistan, Raif Badawi'ye sahip çıkan uluslararası örgütleri kınadı!

“İslam’a hakaret” iddiasıyla 10 yıl hapis ve 1000 kırbaç cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Badawi'nin cezasını kınayan ülkeler ve uluslararası örgütlere Suudi Arabistan’dan kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, uluslararası kınamaların “ülkenin iç işlerine müdahale” olduğunu savundu.

Dünya liderleri Paris’te Kouşma Özgürlüğü başlığı altında yürüdükleri sıralarda, Suudi Arabistan önceki Cuma bir blogger’ın 50 kırbaç yemesi sebebiyle mercek altındaydı.

2006 yılında Özgür Suudi Liberaller adıyla bir internet sitesi kuran Raif Badawi, otoriteye ve dini liderlere karşı eleştirel yazılar yazıyor, tartışmalar açıyordu. İslam’ın polisleşmesinden ve üniversitelerde yaygınlaştırılan fikirlerin tehlikelerinden bahsediyor, New York' taki İkiz Kuleler’in yıkıldığı yere Müslümanların cami yapmak istemelerini eleştiriyor, Sevgililer Günü’nün yasaklanmasını sorguluyordu.

Raif Badawi, Saudi Liberal Network’teki (Suudi Liberal Ağı İnternet sitesi)yazılarına ilişkin ‘sibersuç, babaya itaatsizlik etmek ve İslamı aşağılamak’ kapsamında tam olarak 1000kırbaç ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Badawi geçtiğimiz hafta 50 kez kırbaçlanmıştı ve bu hafta yeniden kırbaç yiyecekti.

BBC Trending, #FreeSpeechStories (Özgür Konuşma Hikayeleri) başlığı altında ilk olarak Suudi Arabistan'da "İslam'a hakaret"ten yargılanan liberal blogger Raif Badawi’nin karısıyla buluşuyor. #Badawi adı bu hafta Twitter'da yine başlarda oldu. Karısı Ensaf Haydar BBC’ye ailesinin "daimi anksiyete" yaşadığını söyledi.

Kaynak:

Tanrı Var mı / BBC News