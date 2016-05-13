Suudi aile terapisti, erkeklere 'İslami usule göre kadın dövme'yi anlattı!

Suudi Arabistan'da bir aile terapistinin erkeklere eşlerini 'İslami usule göre dövme' şeklini anlattı. Terapist Khaled Al-Saqaby kadını dövmenin zor bir konu olduğunu bildiğini ama “Allah’ın izniyle bu köprüyü sağ salim geçeceklerini” söyledi. Eşi dövmenin amacının öfkeyi atmak değil kadını disipline etmek için olduğunu da ifade eden Al-Saqaby “Dayak atarken gerekli İslami koşullar sağlanmalıdır” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “Maalesef bazı kadınların eşleri ile eşit haklara sahip olmak istediğini” söyleyen aile terapistine göre dayak keskin bir obje ya da değnek ile değil ile değil misvak veya mendil gibi şeylerle olmalı. Al-Saqaby, bunun nedenini ise dayağın yalnızca kadına kocasına davranma şeklinin yanlış olduğunun gösterilmesi amacı taşıması olarak ifade ediyor. Terapist Al-Saqaby, bazı kadınların kocalarını kendilerini dövmesi için provoke ettiklerini eklemeyi de ihmal etmiyor.