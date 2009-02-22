Sütyeninizi doğru seçin

Yapılan araştırmalar kadınların çoğunun iç çamaşırları seçimini yanlış yaptığını ortaya çıkardı.



Gazi Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Özmen, 18 yaş üstü 100 kadın hastayla doğru sütyen kullanımıyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Buna göre araştırmaya katılan kadınların yüzde 59'u doğru sütyen numarasını bilmiyor, yüzde 45'i de sutyen kullanmıyor.



Öncelikle rahat olmalı



Doç. Dr. Özmen, ''Büyük memeli kadınlar, göğüslerini küçük göstermek için küçük kalıp ölçülü, sıkan sütyenleri tercih ediyor. Lenf dolaşımını bozacak kadar sıkı olmayan, geniş askılı, bantları ve askıları baskı yaratmayan, yan destekli, memeleri kavrayan, sırta binen ağırlığı hafifleten ve hareket özgürlüğü sağlayan sütyenler tercih edilmelidir'' dedi.



(AA)

