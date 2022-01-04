Sütyeninden hassas terazi çıktı!

Adana’da şüphe üzerine durdurulan kadın ve erkeğin üzerlerinde yapılan aramada kadının iç çamaşırından hassas terazi, erkeğin cebinden ise uyuşturucu madde çıktı.

Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, devriye görevi yapan Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu.



Durdurulan şüpheliler GBT sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis üzerlerinde arama yaptı. Serdar K.’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar maddesi ve 6 bin TL ele geçirildi.

Yüreğir Devriye Ekipleri’nde görev yapan kadın polis memurunun, Ece Y’nin üzerinde yaptığı aramada ise sütyeninden hassas terazi buldu. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.