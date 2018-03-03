Sutopu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye - Ukrayna: 10 - 7

İSTANBUL,(DHA)

Eleme müsabakasında Ukrayna\'yı 10-7 mağlup eden Türkiye, İspanya\'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan 2018 Sutopu Avrupa Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı.

Eleme müsabakalarında Ukrayna ile eşleşen Milliler, deplasmanda oynanan karşılaşmadan 8-8\'lik sonuçla ayrılarak avantajlı bir sonuç elde etmişti. ENKA Yüzme Havuzu\'nda oynanan karşılaşmada rakibini 10-7 mağlup ederek adını finallere yazdırdı.

Şampiyona, 14-28 Temmuz tarihlerinde Barcelona\'da düzenlenecek.