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Spor

Sutopu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye - Ukrayna: 10 - 7  İSTANBUL,(DHA) Eleme müsabakasında Ukrayna'yı 10-7 mağlup eden Türkiye, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan 2018 Sutopu Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

03 Mart 2018 23:01

Türkiye - Ukrayna: 10 - 7 

İSTANBUL,(DHA)

Eleme müsabakasında Ukrayna\'yı 10-7 mağlup eden Türkiye, İspanya\'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan 2018 Sutopu Avrupa Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı.
Eleme müsabakalarında Ukrayna ile eşleşen Milliler, deplasmanda oynanan karşılaşmadan 8-8\'lik sonuçla ayrılarak avantajlı bir sonuç elde etmişti. ENKA Yüzme Havuzu\'nda oynanan karşılaşmada rakibini 10-7 mağlup ederek adını finallere yazdırdı. 
Şampiyona, 14-28 Temmuz tarihlerinde Barcelona\'da düzenlenecek.

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