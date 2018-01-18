Sutopu Kadınlar Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA)

Sutopu Kadınlar A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası\'na katılmak için 17 Şubat tarihinde Slovakya ile oynanacak olan baraj maçına Nevşehir\'de hazırlanıyor. Milliler, 16 sporcu ile hazırlıklarını Gençlik Spor Merkezi Spor Kompleksi\'nde sürdürüyor.

Sutopu Milli Takımı Başantrenörü Hakan Şahbaz hedeflerinin Avrupa Şampiyonası\'na katılmak olduğunu belirterek, şampiyonaya çok iyi atmosferde hazırlandıklarını söyledi. Şahbaz, ”Hazırlıkların ikinci bölümü, Nevşehir’de ayın 22\'sine kadar devam edecek. Günde çift antrenman yaparak çalışmalara devam ediyoruz, yoğun bir tempomuz var. Yükleme antrenmanının ardından diğer programlarımız devam edecek. Burdaki çalışmaları tamamladıktan sonra üç gün aramız var. Daha sonra Ankara’ya geçeceğiz, Ankara’da Ukranya Milli Takımı ile birlikte dört günlük bir çalışmamız olacak. Bir ara vereceğiz, sonra ayın 10’unda Ukrayna’ya geçeceğiz orada dört günlük bir çalışma yapacağız. İstanbul\'a döneceğiz ertesi günü Slovakya’ya geçip ilk baraj maçımızı 17’sinde oynayacağız. Bu baraj maçı bizim için çok önemli. Daha önceden Avrupa Şampiyonası\'nda bulunmuştuk ve Avrupa büyüklerde 12 takım arasına girme başarısını göstermiştik. Bu başarıyı tekrar baraj maçını geçerek devam ettirmek istiyoruz. Bu platformlarda kalıcı olmak istiyoruz. Kızlarımızın ve federasyonumuzun üstün çalışmaları bizleri mutlu ediyor. Her şeyin daha pozitif yolda gideceğini ve daha mutlu sonuçlarla Türkiye’ye dönebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda kampımızda 16 sporcumuz var. Sakatlık ve okuldan dolayı aramızda olamayan arkadaşlarımız var. Kampımızı 16 sporcu ile devam ettirmeyi düşünüyoruz. Daha sonra bu sayı 14’de düşecek en iyi 14 sporcu ile birlikte Avrupa Şampiyonası baraj maçlarını oynamaya başlayacağız\" dedi.

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