Sutopu Federasyonu, Milli Takım’daki erkekleri mayolu, kadınları ise havuz içinde sadece başları görünür şekilde paylaştı

Türkiye Sutopu Federasyonu, İsrail’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek milli takımlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, milli sporculara başarılar diledi. Fotoğrafta erkekler mayolu, kadınları ise havuz içinde sadece başları görünür şekilde yer aldı. Gazeteci Nevşin Mengü, fotoğrafa "Kadınların yüzü gözüküyor!!!! Suyun altına soksaydınız keşke!" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye Sutopu Federasyonu, Twitter’da dün (16 Şubat), İsrail’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek milli takımlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, milli sporculara başarılar diledi.

Federasyon'un paylaştığı görselde, erkek milli takımı ayakta ve mayolu şekilde tam boy olarak görülürken, kadın takımının tüm üyelerinin boneleriyle suyun altında yer alması dikkat çekti. Fotoğrafta kadın sporcuların sadece başları su üstünde kaldı.

Sutopu Federasyonu’nun paylaştığı fotoğrafa gazeteciler Nevşin Mengü ve Işın Eliçin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sutopu Federasyonu, dünkü paylaşımına gelen tepkilerden sonra bugün (17 Şubat) sadece Kadın Milli Takımı ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Takımın maç programının aktarıldığı paylaşımda bu kez, kadınların mayolu fotoğrafına yer verildi.

Avukat Deniz Akbıyık ise Nevşin Mengü'nün paylaşımını alıntılayarak, "Milli sporcu, sutopçu ve feminist bir hukukçu olarak bu hususta bir iki kelamım olacak. Biliyorsunuz normalde herkesten çok tepki gösteririm. Fakat bu fotoğrafın arka planı farklı. Takımla konuştum; fotoğrafçı kampa geldiği sırada kadın takımının mayoları daha dağıtılmamış. Takımda herkes farklı gözükmesin diye kadınlar suyun içinde çekilmeyi tercih etmiş. Mayolar dağıtıldıktan sonra yayınlanan görselde herhangi bir sansür gayesi gözetilmemiş. Hepiniz onlardan haberdar olduysanız şimdi desteğimizi konuşma zamanı. İlk maçımız 23:00'te Belçika ile" açıklamasında bulundu.

Nevşin Mengü de bunun üzerine tekrar tweet atarak, "Sutopu federasyonunun paylaşımı bugün çok gündem oldu. Kadın takımının mayoları yetişmediği için su içinde pozlarını paylaşmışlar" ifadelerini kullandı.