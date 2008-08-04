Sütlü Domates Çorbası tarifimiz pratik olduğu kadar besleyici de.



Hazırlama süresi: 10 dakika



6 kişilik



Gerekli malzemeler



3 domates

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı un

4.5 su bardağı su

1 yumurta sarısı

1 su bardağı süt

2 dilim bayat ekmek

Tuz, karabiber



Hazırlanışı



Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Karıştırmaya ara vermeden suyu azar azar ilave edin. Su kaynayınca domatesi ekleyin. Tuz serpip 25 dakika pişirin. Çorbayı ateşten alıp blenderle ezerek püre haline getirin. Karabiber serpip tencereyi tekrar ocağa alın. Derin bir kasede yumurta sarısını sütle çırpın. Çorbadan birkaç kaşık ekleyip ılıştırın. Sürekli karıştırarak terbiyeyi azar azar çorbaya ekleyin. Kaynayınca tencereyi ocaktan alın.Ekmek dilimlerini küp küp doğrayıp fırında kızartın. Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine kızarmış ekmek parçalarını ekleyip servis yapın.Süt, çocukların sağlıklı büyümesinde ve gelişmesinde etkin olan en önemli gıdalardan biri.Bu nedenle her yaşta çocuğun günlük beslenmesinde süt tüketmesi gerekir. Ancak bazı çocuklar süt içmeyi sevmiyorlar. Böyle durumlarda süt ürüneri, sütlü tatlılar ve sütle hazırlanan yemeklerden yararlanmak gerekiyor. Sütlü çorbalar da çocukların aslında tadını çok sevecekleri bir lezzete sahip. Tavuksuyu ile yaplmış şehriye çorbasına veya tarhana çorbasına da süt ekleyebilirsiniz. Aslında kremalı olarak hazırlanan ıspanak, mantar, patates gibi sebzelerin kullanıldığı tüm çorbaları sütlü yapabilirsiniz.







