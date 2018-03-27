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Sütbank mağdurlarına 'hayvan yemi' ile ödeme teklifi

"Son aylarda ödemeler aksamaya başladı"

27 Mart 2018 19:48

Konya'da üyelerinin parasını ödemediği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan "DKC Hayvancılık"ın mağdurlara hayvan yemiyle ödeme yapmayı teklif ettiği öne sürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde üyelerinin parasını ödemediği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan "DKC Hayvancılık"ın mağdurları paralarının iadesini istiyor.

İlçede yem üreticisi A.D'nin 2015 yılında "DKC Hayvancılık" (Sütbank) adı altında kurduğu çok ortaklı süt üretimi platformuna katılan yaklaşık bin 500 üye, ineklerin öldüğü gerekçesiyle yaşadıkları mağduriyetin şokunu yaşıyor.

"dkchayvancilik.com" internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından "İnek kiralama projemiz" başlığı altında; cazip yatırım, sıfır risk ve yüksek kar amacıyla sisteme giren üyeler, Karapınar Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmayı takip ediyor.

Konya'da yaşayan süt bankacılığı mağduru B.Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da yatırım amacıyla sisteme üye olduğunu söyledi.

Farklı zamanlarda yaptığı sözleşmeyle toplamda 28 inek kiraladığını anlatan B.Y, 198 bin lira para yatırdığını, her ayın 25'inde süt parası almaya başladığını aktardı.

"Son aylarda ödemeler aksamaya başladı"

B.Y, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında soruşturma başlatılan A.D'nin, kendisine çiftliği gezdirdiğini ve gördüklerinden etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlam bir firmaydı. Bölgede tanınan bir iş adamıydı. Bizim de bölgenin ekonomik kalkınmasına katkımız olsun diye düşündük. Çiftlikte 30 kişiyi istihdam ettiğini söyledi. İneklerin sigortalı olduğu belirtildi. Son aylarda ödemeler aksamaya başladı. Geçen ay bir cuma günü '533 inek öldü' diye telefondan mesaj attılar. Hemen çiftliğe gittim, kapısı kilitliydi. Bir çalışanı geldi, 'inekler öldü mü' diye sordum. O da 'yok öyle bir şey' deyince dolandırıldığımızı anladım. Sonraki görüşmemde benden süre istediler. Ben de suç duyurusunda bulundum. Çağırdıkları mağdurlara yemek yedirip, sözleşmeleri ve teminat senetleri karşılığında uzun vadeli senet teklif ediyorlar. Hatta bazılarına hayvan yemi vermişler. Yem üretimi yaptığı için elinde kalan malı güya borcu karşılığında ödüyor. Çok sayıda üyesi olduğunu sonradan öğrendim. Çok şaşırdım, '30-40 üyemiz var' diyorlardı."

Çiftlikteki ineklerin kime ait olduğunu bilmediklerini ifade eden B.Y, yerleşkenin çok sayıda hayvanı barındırmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

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