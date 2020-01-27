Sütbank'la 120 milyon lirayı yok etmişler!

Konya Ereğli’de kurulan çiftlikte ‘Sütbank’ adı altında 120 milyon lira toplandı. Sisteme en az 5 inek alarak dahil olan 1300 kişiye aylık düzenli süt parasının ödeneceği vaat edildi. Ancak sistem çöktü, paralar buharlaştı. Çiftlik sahibi ve muhasebecisi hakkında 39’ar yıldan 140’ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

En az 5 inek parası verenler sisteme dahil oldu

Dava dosyasında yer alan belgelere göre Orhan Tatlı, 400 dönüm üzerine kurulu olan 13 bin 550 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği, sisteme yatırılan paralar ve aldığı teşviklerle kurdu.



Hürriyet'in haberine göre; kapasite olarak Türkiye’nin en büyüklerinden biri konumuna gelen tesiste “Sütbank” adı ile bir sistem kuruldu. Sisteme dahil olmak için en az 5 inek alma şartı getirildi. İnek başına ise 6 bin TL’lik tutar belirlendi. En az 5 inek parası verene, aylık düzenli süt parası ödemesi yapılacağına dair sözleşme imzalandı.

Bir yıl sonunda 55 milyon toplandı

Tatlı’nın kurduğu sistem başlangıçta mütevazi bir biçimde büyüse de 2015 yılına gelindiğinde adeta patlama yaşandı. Bir yıl içinde 10 bine yakın inek parası toplandı. Bu da 55 milyona denk bir para anlamına geliyor.

'Hastalık çıktı, buzağılar öldü' mesajı

Ancak, Ocak 2016’da sisteme para yatıranlara çarpıcı bir ‘bilgilendirme’ mesajı gönderildi. Mesajda, ineklerde hastalık çıktığı bir çok buzağının öldüğü, süt veriminin ise önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.



Çiftlikte hayvanı bulunan kişiler aldıkları mesaja inanamayarak Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçti. Mağdurların aldığı yanıt, çiftlikteki hayvanlarda herhangi bir hastalık ve ölümün olmadığı yönündeydi. 2016 yılında ortaya çıkan bu durum sonrası çiftlikte işler sarpa sardı. Bazı alacaklılar çiftliğe karşı haciz başlattı. Kısa süre içinde dev çiftlik harabeye döndü.

Bakanlık şikâyetçi oldu

Sisteme para yatıran kişilerin bir bölümü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında şirket kurucusu Orhan Tatlı ile, zimmetine 6.5 milyon TL geçirmekle suçlanan muhasebeci İrfan Alkan hakkında dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması 29 Ocak’ta görülecek davaya Maliye Hazinesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı müdahil oldu.



Şimdilerde atıl haldeki çiftliğin kurulumu sürecinde bakanlıktan da teşvik alındığı kaydediliyor. İki sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 39’ar yıldan 140’ar yıla hapis istendi.

Para yatıranlar arasında emekli generaller de var

Sisteme para yatıranlar listesinde emekli tuğgeneral Y. K. dahil toplam üç emekli general, bir bölümü halen görevde olan 10 albay, onlarca astsubay, emekli bir emniyet müdürü, çok sayıda polis memuru, doktor, emekli savcı, avukat, profesör bulunuyor.



Yine, Almanya ve Belçika’da çalışan çok sayıda gurbetçinin de sisteme para yatırdığı belirlendi.