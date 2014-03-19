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Yaşam

Sütaş A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı otelde ölü bulundu

Sütaş A.Ş.'nin 4 Genel Müdür Yardımcısı'ndan biri olan Özer Ağca Gaziantep'te kaldığı otel odasında ölü bulundu

19 Mart 2014 19:01

Sütaş A.Ş.'nin 4 Genel Müdür Yardımcısı'ndan biri olan Özer Ağca otel odasında ölü bulundu. Ağca, Sütaş'ın tüm Doğu illeri satış ve operasyonlarından sorumluydu.

Mehmet Bulut'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, cesedi morga götürülen Ağca’nın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

İki gün önce Gaziantep’e gelen ve otelde konaklayan SÜTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özer Ağca, sabah saatlerinde odasından çıkmadı. Telefonlara da cevap vermeyince durumundan şüphelenerek odasına giden otel görevlileri, Ağca’yı yatakta hareketsiz şekilde buldu.

 

Adli Tıp'a gönderildi

 

Otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ağca’nın öldüğü belirlendi. Bunun üzerine bilgilendiren polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ağca’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
SÜTAŞ'ta Doğu İlleri Satış ve Operasyon Sorumlusu olarak görev yapan Ağca kurumun 4 genel müdür yardımcısından biriydi.

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