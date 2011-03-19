Süt ve ıspanaktan sonra suda da radyasyon çıktı

T24 - Tokyo ve civarında şebeke suyunda radyoaktif madde izleri bulunduğu, ancak bu maddelerin oranının yasal sınırın altında olduğu bildirildi.





Bilim bakanlığından bir yetkili, suyun kalitesiyle ilgili bugün ölçüm yapmaya başladıklarını ve radyoaktif iyot ve sezyum izleri bulduklarını belirtti.

Yetkili, Tokyo, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba ve Niigata’da şebeke suyunda radyoaktif iyot bulduklarını, Tochigi ve Gunma’da ise sezyum bulduklarını açıkladı.

Yetkili, bu maddelerin oranının Japonya’daki yasal sınırın net olarak altında olduğunu söyledi.

Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), nükleer kazanın olduğu elektrik santralının bulunduğu Fukuşima bölgesinden tüm gıda ürünlerinin ihracatına ikinci emre kadar son verildiğini bildirdi.

Merkezi Viyana’da bulunan BM’ye bağlı UAEK, radyoaktif iyot elementinin bulunduğu gıdaların kısa sürede insan sağlığına zararlı olacağını bildirdi.

Öte yandan Amerikan Jeofizik Enstitüsü, İbaraki kentinde bugün 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin 24 kilometre derinde olduğunu bildirdi.

Japon NHK televizyonu, Tokyo’da da hissedilen depremin hasara yol açmadığını belirtti.







Süt ve ıspanakta radyasyon çıktı

Japonya'da soğutma problemi yaşanan Fukuşima nükleer enerji santralinin yakınındaki bölgelerden alınan ıspanak ve süt örneklerinde radyasyon seviyelerinin güvenlik sınırlarının üstüne çıktarken iki reaktörün çatısı delindi.

Japonya hükümet sözcüsü Yukio Edano, Fukuşima nükleer enerji santralinin bulunduğu Fukuşima ilindeki süt ile yakınındaki İbaraki ilinde yetiştirilen ıspanaktaki radyasyon seviyesinin güvenlik sınırlarının üstüne çıktığının belirlendiğini söyledi.

Japon hükümeti, ülkede 11 Mart’ta meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından ortaya çıkan nükleer krizin ardından, ülkedeki gıda maddelerinin radyasyondan etkilendiğine ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Japonya'daki şiddetli depremde zarar gören Fukuşima nükleer santralinin 5 ve 6 numaralı reaktörlerini barındıran binaların çatılarının, olası hidrojen patlamalarını önlemek amacıyla delindiği bildirildi.

Tokyo Electric Power'dan (Tepco) yapılan açıklamada, ''5 ve 6 numaralı reaktörlerdeki hidrojen birikmesi endişeleri nedeniyle Tepco, dış binalardaki çatılarda 3 ila 7,5 santimetrelik delikler açtı'' denildi.

Santralin 5 ve 6 numaralı reaktörleri daha az hasar gördü, çünkü 1-4 numaralı reaktörlerin aksine, bu reaktörlerin soğutma sistemleri bir dizel jeneratör sayesinde 11 Mart'taki deprem ve tsunamiden sonra çalışmaya devametti.



