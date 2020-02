Süt ürünleri ve tahıllar gıda fiyatlarını Şubat'ta yukarı çekti   

İstanbul, 1 Mart (DHA) – Dünya buğday üretiminde düşüş beklentisi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksini yüzde 1.1 arttırdı.

Uluslararası pazarlarda beş ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti takip edilerek ölçülen FAO Gıda Fiyat Endeksi Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.1 artışla 170.8 puan olarak gerçekleşirken, 2017’nin aynı dönemine göre ise yüzde 2.7 düştü.

Süt ürünleri ve başlıca iri taneli tahıl fiyatlarındaki artış Şubat ayında küresel gıda fiyatlarının artmasına neden olurken, bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüş tahıl ve süt ürünlerindeki artışı dengelemeye yetmedi.

Buğday, pirinç ve mısırı da içeren iri tanelilerin temsil ettiği FAO Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 2.5 artarken, ardı ardına iki ay belirgin şekilde artmış oldu. Artış büyük ölçüde olumsuz hava şartlarının ABD’deki buğday ve Arjantin’deki mısır için kış görünümünü etkilemesinden kaynaklandı.

FAO bu yıl için küresel buğday hasat projeksiyonunu düşürdü ancak stok seviyelerinde yeni rekor beklentisi devam ediyor.

Tereyağı, peynir ve tam yağlı ve yarım yağlı süt tozu fiyatlarının artışıyla FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Şubat ayında yüzde 6.2 artarken, güçlü küresel talep ve Yeni Zelanda’da süt üretiminin beklenenden düşük gerçekleşmesi bu artışta önemli rol oynadı.

FAO Et Fiyat Endeksi genel olarak değişmedi. Dört aydan bu yana düşen kümes hayvanları et fiyatları artan sığır eti fiyatlarını dengeledi.

Bu yıl için öngörülen küresel üretim fazlasındaki artışın etki ettiği FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 3.1 düşerek son 19 aydaki en düşük seviyeye geriledi. Malezya ve Endonezya’daki stokların artmasıyla birlikte en çok palm yağı fiyatları düştü.

Özellikle Tayland ve Hindistan gibi ana üreticilerin, şeker üretimini genişletmeye devam etmesinin etkisiyle, FAO Şeker Fiyat Endeksi de yüzde 3.4 düştü ve son iki yılın en düşük seviyesini gördü.

Buğday üretiminde düşüş beklentisine rağmen stok seviyelerinde rekor öngörülüyor

Ana tahıl ürünleri için küresel arz koşulları güçlü kalırken FAO sezon sonunda stok seviyesi öngörüsünü 14 milyon ton civarında arttırdı.

Küresel buğday ve iri taneli stokları mevcut pazarlama yılında yeni bir rekora doğru ilerliyor. Bugün açıklanan son Tahıl Arz ve Talep Raporu’na göre buğday stoklarının 272.7 milyon tona; iri tanelilerin ise 309.8 milyon tona varması bekleniyor.

Geçen yılın tahıl hasadının neredeyse tamamlanmasıyla birlikte FAO 2017 küresel tahıl üretim tahminini 2,642 milyon tona yükseltti. Avustralya, Doğu ve Batı Afrika’da mısır gibi iri tanelilerin yukarıya doğru revizyonu bunda etkili oldu. Mısır üretiminin de 2017 yılında tüm zamanların en yüksek oranına ulaşarak 502.2 milyon tona varması bekleniyor.

FAO 2018 küresel buğday üretimi için ilk tahminlerini de yayınlarken öngörüler şu an 744 milyon tonda seyrediyor. Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’ndaki düşük ürün beklentisinin etkisiyle bu oran ortalamanın üzerinde olmasına rağmen ikinci yıllık düşüş anlamına geliyor.