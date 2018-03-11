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Süt ürünleri tesisinde küflü peynirle üretim iddiası

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir süt ürünleri tesisinde, yeni peynir yapımında karıştırılarak tekrar kullanıldığı öne sürülen yüklü miktarda küflü kaşar ele geçirildi

11 Mart 2018 18:14

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki bir süt ürünleri tesisinde, yeni peynir yapımında karıştırılarak tekrar kullanıldığı öne sürülen yüklü miktarda küflü kaşar ele geçirildi. Zabıta ekipleri işletmeyi mühürlerken, ürünlere ise imha edilmek üzere el kondu.
Alaşehir Zabıta Müdürü Erol Kacar\'ın koordinesindeki zabıta ekipleri, sağlıksız ürünler üretildiği iddiasıyla yurt içi ve dışında birçok markete ürün satan ilçedeki bir süt ürünleri tesisine operasyon düzenledi. Tesiste yapılan kontrollerde, üst katta depo olarak kullanılan bölümde, yüklü miktarda küflü kaşar bulundu. Peynirleri incelenmesi için tesise, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden uzman gıda mühendisi davet edildi. İnceleme sırasında firma yöneticisi olduğunu belirten bir yetkili, tarihi geçen kaşarların insan sağlığına zararlı olmadığını iddia etti.
Zabıta ekipleri, depodaki incelemenin ardından üretim bölümüne girdi. Burada da üst üste konulmuş plastik kovaların kapaklarını açtıklarında aynı manzarayla karşılaştı. Kovaların içerisinde bulunan, kaşar üretimi için kullanılan ürünlerin küflendiğini görüldü. Yönetici ise kovaların kapaklarının açık kalması nedeniyle küflenmenin olduğunu iddia etti. Küflü ürünleri imha ettiklerini ve uzun süredir imalat yapmadıklarını öne sürdü.
Ele geçirilen sağlıksız ürünlere imha edilmek üzere el kondu. İşletme ise mühürlendi. İşletme sahibine, Türk Ceza Kanunu\'nun 186. maddesi gereğince \'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\' suçundan adli işlem yapıldı.
Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Gökhan Karaçoban, \"Zabıta ekipleri ilçede halk sağlığını tehdit eden işyerlerine geçit vermeyeceklerdir. Halkın gıda ve sağlığını korumak adına rutin denetimleri aralıksız sürdürülecektir. Halkımızın sağlığı her zaman ön plandadır\" dedi.

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