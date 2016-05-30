Süt üreticilerine 100 milyon euro teşvik



Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Almanya Tarım Bakanı Christain Schmidt, süt üreticileri ile Berlin'de yapılan zirve sonrasında, üreticilere en az 100 milyon euroluk teşvik verilmesi kararı alındığını açıkladı. Zirvede üreticiler, perakende satış ve şarküteri temsilcileri ile bir araya gelen Bakan, nakit yardımlarına ek olarak, vergi kolaylıkları, krediler ve devlet kefaleti gibi önlemler üzerinde durulduğunu belirtti.

Süt piyasasında ise genel olarak yapısal reformlara gereksinme duyulduğunu ifade eden Bakan, "'Nasıl gelmişse öyle devam eder' diye bir mentalitenin söz konusu olmadığını" ifade etti.

Almanya'da 70 bin dolayındaki süt üreticisi fiyatlardaki ani düşüş nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Masraflarını karşılayamayan üreticilerin büyük bir kısmı iflas tehlikesi ile karşı karşıya.

Fiyatlardaki düşüşe Avrupa genelindeki süt arzındaki fazlanın neden olduğuna dikkat çekiliyor. Zirvenin düzenlendiği sırada Berlin'de bir protesto gösterisi düzenleyen Alman Süt Üretimi ve Büyükbaş Hayvancılık Derneği, süt üreticilerine verilecek teşvikin üretimin düşürülmesi şartına bağlanmasını talep etti. Dernek, üretilmeyen her litre süt başına 30 centlik bir teşvik istedi.

Almanya'da halihazırda bir litre sütün fiyatı 46 cente kadar geriledi.