-''SÜT KRİZİ KAPIDA'' ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, süt krizinin kapıda olduğunu ileri sürdü. Yetkin, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılıkta yaşanan et krizini atlatabilmek için ithalata ağırlık verilen Türkiye'de süt besiciliğinin de alarm verdiğini ifade etti. Et besiciliğinden süt besiciliğine kaçış sonucu Türkiye'nin süt üretiminde artış görüldüğünü belirten Yetkin, 2011 yılı başı itibariyle süt üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında artarak, 12,6 milyon tona yükseldiğini bildirdi. Ancak bu süreçte süt tüketimini artıracak yeterli önlem alınmadığı için tüketimin 8,6 milyon tonda kaldığını kaydeden Yetkin, şöyle devam etti: ''Bu durum sonucunda 2011 yılının ilk 3 ayı için süt üreticileriyle süt sanayicileri arasında yapılan protokol gereği kilogramı 71,5 kuruştan alınması gereken süt, Mart ayı başlarında 60 kuruşa, Nisan ayı başlarında ise 50 kuruşa kadar düştü. Oysa sütün üreticiye maliyeti 65 kuruş civarındadır. Maliyette en önemli unsur yem fiyatlarındaki artıştır. Normal olarak 1 kilo süt karşılığında 1,5 kilogram yem alınması gerekirken, şu andaki fiyatlarla 1 kilogram süt karşılığında 770 gram yem alınabiliyor. Sütün maliyetinin yüksekliği sanayiciyi dışarıdan daha ucuz fiyatla süt tozu alımına yöneltiyor. Bu durumun önlenmesi için içeriden süt alıp süt tozuna dönüştüren işletmelere verilen kilo başına 2 liralık teşvik de sorunu çözmeye yetmiyor. Çünkü uygulanan teşvik miktarı ile piyasadan yaklaşık 300 bin ton sütün çekilebileceği hesaplanırken, yalnızca Ege Bölgesindeki süt kooperatiflerinin üretim fazlası günlük 500 tonu buluyor. Üretim ile tüketim arasındaki toplam açık ise 4 milyon ton civarında.'' -SÜT TÜKETİMİ ARTIRILMALI- İbrahim Yetkin, ortaya çıkan kriz karşısında süt tüketiminin ülke çapında sistemli bir biçimde artırılması gerektiğini belirtti. Aksi halde üreticinin 3-4 yıl önce olduğu gibi besi hayvanını keserek sektörden çekileceğini ifade eden Yetkin, Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak çözümü SEK benzeri yeni bir kurumun oluşturulmasında gördüklerini vurguladı.