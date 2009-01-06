'Süt' filmine büyük ilgi

Başak doğru seçimdi



Yönetmenin ne istediğini anlamalıydım



'Bal'ın hazırlıkları sürüyor

Filmin, sinema kariyeri açısından kendisi için büyük bir artı olduğunun altını çizen Köklükaya, "Zeki Demirkubuz, ve Semih Kaplanoğlu, tarz olarak çok farklılıklar olsa da genel olarak sinema anlayışları gerçeklik üzerine kurulu olduğu için, oyunculuk, ışık, müzik vs. aslında çok yabancı değildim ya da ne olması gerektiğini biliyordum. Kimi zaman çıkmaza girdiğim noktalar da oldu ama çok iyi bir ekipti ve çok iyi bir yönetmendi Semih Kaplanoğlu. Bunun altından kalktığımızı düşünüyorum. Çok enteresan bir deneyimdi benim için" diye konuştu.Köklükaya, Venedik'in dışında Yunanistan'daki festivale katıldığını ve filme çok büyük bir ilginin olduğunu söyledi.'Yusuf Üçlemesi'nin ikinci filmi olan 'Süt'ün yönetmeni Semih Kaplanoğlu ise Köklükaya'nın oyunculuğunu överek "Ben filmi bir kaç kez Venedik'te izledikten ve benim için iyice oturduktan sonra, Başak konusunda ne kadar doğru ve haklı bir karar verdiğimi anladım. Çünkü, Başak 30'lu yaşlarında. Çok zor bir şeyi başardı. Kendisinden 7-8 yaş büyük bir anneyi canlandırmasını istedim. Bu kadar hem vücuduna hem de ruhuna çok kolay olmayan bir şeyi çok başarılı bir şekilde yansıttı" dedi.Filmde Başak Köklükaya'nın oğlunu oynayan Melih Selçuk ise Semih Kaplanoğlu ile daha önceden tanışmalarının birbirlerini anlamak konusunda büyük bir fayda sağladığını ifade etti. Melih Selçuk, "Benim bu işi yapabilmem için yönetmenin ne istediğini anlamam lazımdı. Düşünsel dünyası geniş olduğu için belki söylediğinin daha fazlasını söylemek istemiştir ama eğer tanımıyorsanız kendisini anlamanız ve istediğini yapmanız zor. Biz o yüzden filmden bir kaç ay önce birbirimizi tanımaya başladık. Tanıdıktan sonra aynı frekansa geçmiş gibi oldu. Bu da benim içimi daha çok rahatlattı" şeklinde konuştu.Semih Kaplanoğlu, 'Yumurta' ve 'Süt'ten sonra üçlemenin üçüncüsü olan 'Bal' filminde de Başak Köklükaya ve Melih Selçuk ile yine çalışmak istediğini belirterek 'Bal'ın senaryosunun bitmek üzere olduğunu ifade etti. Kaplanoğlu, "Alman bir ortağımız var. Onlarla birlikte yapacağız. Öyle gözüküyor. Çekim tarihi olarak, mayıs'ta başlayabiliriz. Ağustos ve Sonbahar'a sarkacak. Belli bir dönemi içerecek. Bir kaç mevsim içinde geçiyor" açıklamasını yaptı.Kaplanoğlu, 'Süt'ün yurtdışında Polonya, Romanya, Hindistan, Fransa ve Almanya'da vizyona gireceğini ve arkasından İran, Hindistan, Goa festivallerine de gideceğini sözlerine ekledi.