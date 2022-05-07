"Süt arzı ciddi tehlikede, kazanamayan çiftçi, hayvanlarını kesime yolluyor"

Çiftçiler son aylarda artan maliyetler karşısında genç hayvanlarını kesime göndermeye başladı. Süt arzının ciddi tehlike altında olduğu belirtilirken, 2021 başında 2,8 TL olan çiğ sütün litresi, 18 ayda 7,50 TL’ye çıktı. Bu süreçte yem fiyatlarında da iki kat artış yaşandı.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; tarım sektörü temsilcisi Eşref Şekerli, besilik dana ithalatı yapılması gerektiğini söyledi. Yanlış uygulanan tarım politikaları sonucu bu duruma gelindiğini ifade eden Şekerli “Hayvancılık tarafından bugün adım atılsa ve yeni bir revizyona gidilse dahi, bunun meyvelerini 26 ay sonra alacağız. En basitinden bir hayvanın gebelik süreci 9 ay… Kesilmesi 16 ay. Bu işi toparlamak uzun süre alacak. Dolayısıyla ortada bir yangın varken, acil müdahale için ithalat şart hâle geldi. Hayvan sayımızı artırarak ve çiftçiye daha fazla destek vererek bu problemin üstesinden gelebiliriz” dedi.

Normal şartlarda sadece reforme olan dişi hayvanların kesime gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Şekerli “Mevcut durumda ise düve ve süt veren hayvanlar mezbahaya gidiyor. Üretici, artan maliyetleri karşılayamaz hâle geldi. Süt fiyatları geç ayarlandı. Çiftçi, elindeki hayvanı mecburen kesime yolladı. Durum böyle olunca et ve süt fiyatları artmaya başladı. Çiftçimiz bugün yüzde 10-15 kâr ile iş yapıyor. Kur Korumalı Mevduat hesabına para yatırsa, yüzde 30 kazanacak. Neden bu zahmet ile uğraşsın. Bu detayları iyi görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı 7,5 liralık fiyat ve 20 kuruşluk desteğin inek kesimini yavaşlatacağını ancak çiftçinin para kazanabilmesi için desteğin artırılması gerektiğini savunan Eşref Şekerli, şunları söyledi:

"Çiftçinin kazanabilmesi ve hayvanlarını kesime göndermemesi için, bu rakamın 9 lira olması gerekiyor. Hükûmet şayet bir düzenleme yapmak istiyorsa, ithalat kapısını bir süreliğine açacak. Elimizdeki hayvan sayısı ile bu işin altından kalkmak istersek, bunun süresi 26 ay. Ancak ithalat olursa 6 ay gibi bir sürede fiyatlardaki artışı dengeleyebiliriz."

Gıda, dünyada 1 zamlanırken, Türkiye'de 3 zamlanıyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre; küresel gıda fiyatları nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda Türkiye’de yıllık gıda enflasyonu ise, yüzde 90,8 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de gıda enflasyonu, küresel gıda enflasyonun 61 puan üzerinde yer aldı. Yani gıda fiyatları dünyada bir artarken, Türkiye’de üç artıyor.