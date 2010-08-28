-SUSUZLUK HACIBEKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI NEVŞEHİR (A.A) - 28.08.2010 - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde belediyenin Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (MEDAŞ), borcu nedeniyle ilçeye içme suyu dağıtan su motorlarının elektriği kesildi. İlçe halkı susuz kaldı. Hacıbektaş halkı da MEDAŞ'ın elektriği kesmesini protesto etti. Belediyenin MEDAŞ'a olan yaklaşık 260 bin TL borcu nedeniyle içme suyu deposundaki motorları çalıştıran elektriği kesmesini protesto ekmek isteyen halk, Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ile ilçe meydanında toplandı. Ellerinde, ''Hacıbektaş halkına ceza, ilçe Kerbela'', ''Ramazan MEDAŞ'ın intikam ayı'', ''İktidar, muhalefet niçin var'', ''Hacıbektaş'ı kimler boğmak istiyor'' yazılı pankart taşıyan kalabalık, ''Hacıbektaş Kerbela olmayacak'' şeklinde slogan atarak, MEDAŞ binasına doğru yürüdü. Bina girişine, üzerinde ''Hacıbektaş'ı boğmak isteyen MEDAŞ'ı kınıyoruz'' yazılı siyah çelenk bırakan kalabalık, bina önündeki direkte dalgalanan Türk bayrağını, ''eski ve kirli'' olduğu gerekçesiyle indirerek, İstiklal Marşı eşliğinde göndere yeni bayrak çekti. Vatandaşlar, buradan ilçe meydanına yürüdü. Belediye Başkanı Selmanpakoğlu, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Selmanpakoğlu, burada yaptığı konuşmada, içme suyundan elde ettikleri gelirin, elektrik borcunu ödemeye yetmediğini belirterek, ''Su motorlarının aylık gideri 30 bin liranın üzerinde. Belediyenin su gelirleri ise 20 bin lira. Buna rağmen borcumuzu ödemek için gayret gösteriyoruz. İlçe, ramazan ayında Kerbela çölüne döndü. Bizi boğmak istiyorlar'' diye konuştu. -BAYRAM SONUNA KADAR SORUN ÇÖZÜLDÜ- Öte yandan, Hacıbektaş Kaymakamı Mustafa Eldivan, Nevşehir Valisi Osman Aydın ile Ramazan Bayramı sonuna kadar sorunu çözdüklerini ve içme suyu dağıtan su motorlarına MEDAŞ tarafından yeniden elektrik verilmesini sağladıklarını açıkladı. Eldivan, ''Halkımızın Ramazan Ayında ve bayramda mağdur olmaması için Valimiz Osman Aydın'ın girişimleri sonucu MEDAŞ Genel Müdürlüğü ile görüşüldü. Yapılan görüşmelerde ilçeye su dağıtan motorların elektriği yeniden verildi. Sorunun kalıcı çözümü için girişimlerimiz sürecek'' dedi.