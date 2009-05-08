Susurluk'ta ‘Tularemi’ paniği

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, halk arasında `Tavşan Ateşi' veya `Avcı Hastalığı' olarak bilinen `Tularemi' tanısı konulan 29 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



İlçe sağlık müdürlüğü tedavisi olan hastalığın fare, tavşan, domuz, sincap gibi hayvanların dışkılarından bulaştığını açıkladı.



Susurluk'a bağlı Karapürçek Köyü'nde, son 1 hafta içerisinde boğazlarında yanma ve şişkinlik, vücutlarında ise halsizlik hissedenlerin artması nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçede sağlık taraması yaptı.



130 kişiyi muayene eden uzmanlar, halk arasında `Tavşan ateşi' ya da `Avcı hastalığı' olarak bilinen `Tulerami' kuşkusuyla 69 kişiyi Susurluk İlçe Devlet Hastanesi'ne sevketti. Bunlardan 71 yaşındaki Mehmet Ali Balaban, 67 yaşındaki Ramazan Kurt, 25 yaşındaki Ayten Özen, 66 yaşındaki Sabiha Kırbaşlar, 37 yaşındaki Kıymet Ural `Tulerami' tanısıyla hastaneye yatırılırken, durumları iyi olan diğer hastalar ise tedavilerinin ardından taburcu edildiler.



Balıkesir Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Çalışkan, Karapürçek ve çevre köylerde bu hastalığa karşı vatandaşları uyaran toplantılar düzenlendi. Hastalığın fare, tavşan, domuz ve sincap dışkılarından, kaynatılmadan içen sulardan bulaştığını açıklayan Çalışkan, bu hastalığın tedavisinin bulunduğunu bildirdi. (DHA)



