"Susurluk'ta 19 kişi, 17 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz edip videoya çekti" iddiası!

Karaman’da infial yaratan ve öğretmenin tutuklanmasıyla sonuçlanan tecavüz skandalının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Balıkesir'in Susurluk ilçesinden de tecavüz haberi geldi.

Yerel yayın yapan Eylül Gazetesi'nde yer alan habere göre, "17 yaşındaki lise öğrencisine 19 kişinin tecavüz ettiği ve bunu videoya kaydettikleri" iddia edildi.

Susurluk Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturmada tecavüz olayına karıştığı iddia edilen 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişinin de aranmasına devam ediliyor.