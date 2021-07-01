Susurluk JİTEM davasında beraat kararlarını bozan hâkimleri hedef gösteren Fatih Tezcan ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Susurluk JİTEM davasında beraat kararlarını bozan hâkimleri hedef gösteren iktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan ifade verdi.

Tezcan'ın ifadesinde, hakimleri hedef gösterme gibi bir niyetinin olmadığını, toplum gibi kendisinin de rahatsız olduğunu, hedef gösterme niyeti olsa açıkça yazabileceğini savunarak, suçlamaları reddetti.

Tezcan, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatılmıştı.

Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama, yayınlama veya kişileri hedef gösterme" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan’ın evinde arama yapmış, aramada dijital materyallere el konulmuştu. (AA)

TIKLAYIN | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı