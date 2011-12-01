-Susurluk dosyası istendi İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı ile Hüseyin Kocadağ'ın vefat ettiği kazaya ilişkin görülen dava dosyasının Susurluk Asliye Ceza Mahkemesinden istenilmesine karar verdi. Davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların taleplerini celse arasında değerlendirerek, karara bağladı. Buna göre, mahkeme heyeti Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarının verildiği iddia edilen evin yer aldığı İstanbul Ataşehir'deki Pınar Sitesi'ni gören Turkcell, Vodafone ve Avea şirketlerinin baz istasyonları ile Alparslan Arslan'ın Danıştay'a saldırı için gittiğinde kaldığı otelin bulunduğu Ankara Çankırı Caddesi Eş Dost Sokağa hizmet veren baz istasyonlarıyla tüm verilerin karşılaştırılmasına karar verdi. Karşılaştırma sonucu ortak olan telefonların tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılması dosyasının sanığı Bedirhan Şinal'in Edirne F Tipi Cezaevi'nden yaptığı telefon konuşmasında geçen ''Kandıra'daki V'' adlı kişinin tespitine yönelik olarak da 1 Ocak 2008 ile 23 Temmuz 2008 tarihleri arasında Kandıra Cezaevinde kalan ve adı ''V'' harfi ile başlayan tutuklu ve hükümlülerin isimlerinin istenmesi için Kandıra Ceza İnfaz Kurumuna yazı yazılmasını kararlaştırdı. -Susurluk'ta tefrik edilen dosyaların akıbeti- Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Vekilliğine yazı yazılmasını karara bağlayan mahkeme heyeti, İstanbul 6 No'lu DGM tarafından Susurluk dava dosyasından tefrik edilen eylemlerle ilgili sair mahkemelerde açılan davaların akıbeti konusunda ayrıntılı bilgi verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, bugüne kadarki duruşmalarda ''gizli tanık 17''nin kimliğini deşifre eden sanıklar hakkında gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını kararlaştırarak, 5 Aralık'ta görülecek olan bir sonraki celseye de başka suçtan hükümlü olan bu davadan tutuksuz yargılanan Sedat Peker ile bir önceki celse de tahliye edilen Hüseyin Görüm'ün hazır edilmesine karar verdi. -Avukat Buzoğlu'na 1 yıl yasak- Tutuklu sanıklardan Ergün Poyraz'ın avukatı olan Hüseyin Buzoğlu'nun, birleştirme talebiyle açılan ikinci ''Ergenekon'' davasında da tutuksuz sanık olarak yargılandığını belirten mahkeme heyeti, avukat sanık hakkında isnat edilen suçlar ile sevk maddeleri dikkate alındığında Buzoğlu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 151/3 maddesi uyarınca Poyraz'ın müdafilik görevinden 1 yıl süreyle yasaklanmasına karar verdi. İfade ve belgelerde adı geçen şüpheli Tuncay Güney hakkındaki soruşturmanın akıbetinin Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden araştırılmasını karara bağlayan mahkeme heyeti, Güney hakkında dava açılıp açılmadığının, açılmışsa esas numarasının, ayrıca Güney'in yurt dışında ifadesinin alınıp alınmadığının sorulmasına, alınmışsa gönderilmesinin istenilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in son duruşmada sarf ettiği sözlerle ilgili olarak gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yaz yazılmasına hükmetti.