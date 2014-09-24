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Susturulan geleneksel basından kaçış yolu; T24, Diken

Foreign Policy, hükümetin basına kurduğu baskıdan ötürü, gençlerin geleneksel basın yerine T24, Vagus, Diken gibi internet sitelerinden haber almayı tercih ettiğini yazdı

24 Eylül 2014 20:16

ABD'nin saygın dergilerinden Foreign Policy, Türkiye'de hükümetin basın üzerinde kurduğu baskıyı mercek altına aldığı makalede, geleneksel basın susturulurken T24, Diken, Vagus gibi bir dizi internet sitesinin öne çıktığını yazdı.

 

'Hükümet bir dizi medya şirketine el koydu'



Vanessa H. Larson imzalı makalede AKP hükümetinin basını kontrol etme çabalarına örneklerle yer verilirken, ''2007'den bu yana, hükümet ayakta durmakta zorlanan bir dizi medya şirketine el koydu ve AKP yanlısı işadamlarına satılmalarını sağladı. Bu şirketler daha sonra yayın politikalarını değiştirdi'' denildi.

 

'Yeni bir tür internet yayıncılığı öne çıktı'

 

Özellikle Gezi sürecinde sosyal medyanın dikkat çektiğinin belirtildiği makalede, internet gazeteciliği için şu yorum yapıldı: ''Geleneksel Türk medyasının büyük kısmı fiilen etkisiz hale getirilmişken, T24, Vagus ve Diken gibi çoğunlukla daha genç kitlelere hitap eden yeni bir tür internet yayıncılığı öne çıktı. Fakat dijital ortamının gelişmesine rağmen, Freedom House raporunda da belirtildiği gibi, Türkiye 'internet ortamını kontrol etmek konusundaki son teknolojiye de sahip.''

Makalenin tam metni için tıklayın

 

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