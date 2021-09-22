‘Sustainability Talks İstanbul’ |Tekstil ve moda sektöründe sürdürülebilirlik konferansı

T24 Yaşam

Sustainability Talks İstanbul konferansı, tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve sektör liderlerini çözüm odaklı adımlar atmak amacıyla her yıl kasım ayında organize ediliyor.

Konferans, yerelde markaların, üreticilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik ve markalaşmasına destek olmayı, globalde de Türkiye’nin küresel moda ve tekstil endüstrisinin döngüsel üretim üssü olmasını hedefliyor.

Dijitalleşme, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, geri dönüştürme teknolojileri ve hammadde alanındaki inovasyonlarını iş modellerine entegre ederek sorumlu üretim yapan global tekstil endüstrisi aktörlerinin deneyimlerini paylaşacağı Sustainability Talks İstanbul Konferansı, 25 Kasım’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek. İzleyiciler etkinliği ücretsiz olarak Zorlu PSM’de izleyebilecekleri gibi, konferansa online da erişim sağlayabilecekler.

Döngüsellik, Sürdürülebilir Hammaddeler, Tedarik Zinciri Şeffaflığı ve İzlenebilirliği, Yenilenebilir Enerji ve Su, STI Konferansı’nda bu yıl öne çıkan konu başlıklarından.

Ellen MacArthur Foundation – Chiara Catgiu, Textile Exchange – Liesl Truscott, Transformers Foundation (Miguel Sanchez) ve Sustainable Angle gibi kurumlar konu başlıklarını irdeleyecek. Kingpins Show kurucusu Andrew Olah, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, İpeker Yönetim Kurulu üyesi İhsan İpeker de konferansta öne çıkan isimler arasında. Markalardan ise IKEA (Calvin Woolley) ve PVH Corporation (Nicholas Prophte) yer alıyor.

Katılımcı listesi

Sektör Paydaşları

İmalatçılar – Tedarikçiler – Markalar – Perakendeciler – Tasarımcılar – Boya ve Kimyasal Üreticileri - İhracatçılar – İthalatçılar - Lojistik hizmet sağlayıcıları - Akreditasyon kurumları - Standardizasyon kuruluşları – Laboratuvarlar - Sertifikasyon şirketleri

Kamu ve STK’lar

Ticaret Bakanlığı - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – TİM ve İhracatçı Birlikleri – KOSGEB - Ticaret ve Sanayi Odaları - Tekstil, Hazır giyim, Moda ve Tasarım - Meslek Örgütleri, Oda ve Dernekleri - Sendika ve Konfederasyonlar - Çevre ve Sürdürülebilirlik alanında çalışan STK’lar

Akademi

Üniversite öğrencileri - Öğretim görevlileri - Moda akademileri – Araştırmacılar - Tekstil, moda ve tasarım kulüpleri - Sürdürülebilirlik komiteleri - Çevre kulüpleri