Sussex Düşesi Meghan Markle'dan Hollywood'a dönüş sinyali

Sussex Düşesi Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasından sonra Hollywood'a döneceğinin ilk sinyalini verdi. Markle, Disney yapımı bir belgeselde seslendiren olarak yer alacak.

Disneynature'ın yaptığı açıklamaya göre, Prens Harry ile birlikte Los Angeles'a taşındığı öğrenilen Meghan Markle, Disney yapımı filler hakkında bir belgeselde seslendiren olacak.

Açıklamada, Markle'ın Prens Harry ile Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmadan bir yıl önce söz konusu belgesel için deneme çekimlerini yaptığı belirtildi.

Afrika'daki filler hakkında gönüllülük çalışmaları da olan Markle'ın konuya dair özel ilgisinden dolayı belgesel için seçildiği belirtildi.

Belgeselin 3 Nisan'da Disney+'ta yayınlanması bekleniyor.