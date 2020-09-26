"Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD başkanlığına aday olabilir"

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Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD başkanlığına aday olmak istediği iddia edildi.

Markle'ın Vanity Fair'e konuşan bir arkadaşı, "ABD vatandaşlığını bırakmak istememesinin en büyük nedenlerinden biri siyasete girme seçeceğini kaybetmemekti" dedi.

Düşesin arkadaşı, "Bence Meghan ve Harry titrlerinden vazgeçerlerse o gerçekten başkanlığa aday olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bazaar'ın Kraliyet Ailesi editörü Omid Scobie, daha önce Markle'ın "Beyaz Saray'ı gözlediğini" yazmıştı.

Prens Harry ve Markle geçen günlerde ABD halkına 3 Kasım seçimlerinde oy kullanmaları için çağrıda bulunan bir video çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu videoya tepki göstererek eski oyuncu Meghan Markle için "Onun hayranı değilim" derken Prens Harry'e de "Ona şans diliyorum, ihtiyacı olacak" dedi.

Harry ve Markle geçen sene Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakıp Kuzey Amerika'ya taşınmıştı.