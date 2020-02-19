Susma Platformu'ndan 'Kayyım Politikasının Kültür Sanata Etkileri' paneli

Amed Şehir Tiyatrosu ve Susma Platformu, Diyarbakır’da “Kayyım Politikasının Kültür Sanata Etkileri” başlıklı bir panel düzenleyecek.

Panelde kayyımlardan sonra kültür sanat alanında ne gibi değişimlerin olduğu, kayyımların Kürt kentlerinde kültür ve sanat üretimine etkileri ve bu alandaki faaliyetleri nasıl engelledikleri ele alınacak.

Susma Platformu Diyarbakır Temsilcisi Özkan Küçük’ün moderatörlüğünde düzenlenecek olan panelde sinema yazarı Şenay Aydemir, Bereze Gösteri Evi’nden Firuze Enfin, Batman Yılmaz Güney Sineması’nın eski müdürü Dicle Anter ve Amed Şehir Tiyatrosu’ndan Rüknettin Gün konuşmacı olarak yer alacak.

Panel, 22 Şubat’ta saat 15.00’de Diyarbakır Amed Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.