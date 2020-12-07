Susma Platformu'ndan “Dijital kültür sanat yayıncılığı: Sansür ve alternatifler" atölyesi

Susma Platformu'nun gerçekleştireceği “Dijital kültür sanat yayıncılığı: Sansür ve alternatifler” etkinliği çarşamba günü çevrimiçi olarak yapılacak.

Susma Platformu, yeni sosyal medya yasası kapsamında online alanda faaliyet gösteren kültür ve sanat yayıncılarına yönelik bir atölye gerçekleştiriyor. Ramazan Subaşı ve Şevket Uyanık’ın yürütücülüğünü yapacağı Dijital kültür sanat yayıncılığı: Sansür ve alternatifler başlıklı atölye 9 Aralık Çarşamba günü 16.00’da başlayacak. Ayrıntılı bilgiye Facebook etkinlik sayfasından erişebilir, kayıt için Zoom uygulamasındaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Susma Platformu, özellikle kültür sanat alanında yayıncılık yapanlara, sanatçılara ve sanat okur yazarları için tek günlük bir atölye gerçekleştiriyor.

Atölye alt başlıkları:

– İnternet Sansür Yasaları: 5651, RTÜK ve diğer düzenlemeler.

– Kültür/Sanat üreticileri için sansürü aşmanın ve gizliliği sağlamanın yolları

– Dağıtık bir yayıncılık mümkün mü?

– İnternet Kültürü yerli ve milli olabilir mi?

– Sanat için Dijital Güvenlik