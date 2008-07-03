Susma hakkını kullandı

Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’daki evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Balbay, kendisine neyle suçlandığının söylenmediğini belirterek, “Neden gözaltında tutulduğumu anlayamıyorum. Hukuksuz olarak polis nezaretinde bekletilmenin anlamsızlığını göstermek için susma hakkımı kullanıyorum” dedi.



Somut suçlama söylenmedi

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Balbay, dün 11.00 sıralarında avukatı Akın Atalay ile görüştü. Atalay görüşme sonrasında Balbay’ın el yazısıyla yazdığı notu okudu. Balbay, açıklamasında şöyle dedi:

“Tarafıma somut suçlamanın ne olduğu hakkında bilgi verilmedi. Neden gözaltında tutulduğumu anlayamıyorum.

Gözaltında bulunduğum için cumhuriyet savcısına ulaşma imkânım da yok. Emniyette hiçbir beyanda bulunmayacağım. Bir an önce savcılığa çıkmak istiyorum.

Susma hakkımı kullanacağımı açık ve kesin olarak belirtiyorum. Medyaya çarpıtılmış bilgi verilerek linç girişimini engellemek ve yargıya hesap vermekten değil, hukuksuz olarak polis nezaretinde bekletilmenin anlamsızlığını göstermek için susma hakkımı kullanıyorum. Somut suçlamalara savcı ve mahkeme huzurunda yanıt vermeye hazırım.”



Nazik karşılandı

Atalay, müvekkilinin bir an önce adliyeye sevk edilmek istendiğini, bunun için ifade vermeyeceğini söyledi. Görüşmede müvekkiline süreçle ilgili bilgi verdiğini ve haklarını hatırlattığını belirten Atalay, “Gözaltına alındığı ve emniyette bulunduğu sürede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak sorular sordum. Kendisi emniyette gayet nazik karşılandığını belirtti. Ancak şu ana kadar kendisine sadece Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığını, bunun dışında hiçbir bilgi verilmediğini söyledi” dedi.



Avukatlara da bilgi yok

Müvekkiline gözaltı süresinin dört güne kadar uzayabileceğini hatırlattığını belirten Atalay, dosyadaki kısıtlamalar gerekçe gösterilerek kendilerine de suçlamalarla ilgili bilgi verilmediğini kaydetti.



