Susma Bitsin'den Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen Çiğdem Mater’e destek: Hukuksuzluğa karşı susmuyoruz, yanındayız!

Sinema, TV, tiyatro alanlarında çalışan kadınların kurduğu dayanışma ağı Susma Bitsin, Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen belgesel yönetmeni ve gazeteci Çiğdem Mater’e destek mesajı yayımladı. Mesajda “Hukuksuzluğa karşı susmuyoruz, Çiğdem Mater’in yanındayız” denildi.

Dün görülün Gezi Davasının karar duruşmasında Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yle birlikte “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan” 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Çiğdem Mater, dün tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Sinema, TV, tiyatro alanlarında çalışan kadınların kurduğu dayanışma ağı Susma Bitsin’den Çiğdem Mater’e destek geldi.

“Hukuksuzluğa karşı susmuyoruz, Çiğdem Mater’in yanındayız” diyen Susma Bitsin şu açıklamayı yaptı:

“Sinemacı Çiğdem Mater'in de yargılandığı Gezi davasının bugünkü duruşmasında bir kere daha erkek iktidara ve baskısına karşı direnmenin, hukuksuzluğa karşı çıkmanın nasıl cezalandırıldığını gördük.

“Bu cezanın korkudan ve öfkeden geldiğini, bastırılmaya çalışılan milyonlarca insanın sesinin susturulamayacağını biliyoruz. Siz çekilmemiş bir filmi cezalandırdınız ama biz filmlerimizi yapmaktan ve doğru bildiğimizi haykırmaktan vazgeçmiyoruz. “Çünkü biliyoruz ki biz susmazsak biter.”

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