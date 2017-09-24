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'Süslü kadınlar', Bandırma’da pedal çevirdi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'nde yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya gelerek pedal çevirdi

24 Eylül 2017 21:09

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma İlçesi\'nde yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğinde bir araya gelerek pedal çevirdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu grup, sahil bandı ve Cumhuriyet Caddesi\'nde pedal çevirdi. Etkinlik ile ilgili bilgi veren \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Bandırma sorumlusu Hazal Saraçoğlu, etkinliğin 50 şehirde eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti. Saraçoğlu, etkinliğin 2013 yılında İzmir’de Sema Gür’ün bir grup gönüllünün desteği ile başladığını anlattı. Saraçoğlu, “Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen bir ulaşım aracıdır. Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir. Gideceğimiz yere rahatlıkla bisikletle gidebilir. Biz de dünyanın bir çok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlamak istiyoruz. Buna dikkat çekmek amacıyla yollara çıktık”dedi.
Basın açıklamasının ardından yapılan bisiklet turunda kadınlar süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirirken, minik bisikletçiler ise annelerinin yardımıyla turu tamamladı.

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