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"Süslenen kadın kaç erkeği tahrik etmişse, o kadar erkekle zina yapmış gibidir" diyen müdüre konuşma yasağı

CHP'nin Burdur İl Milli Eğitim Müdürü hakkında işlem yapılmadığı bildirilmişti

27 Eylül 2016 17:52

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, sosyal medyada "Süslü kadın tahrik ettiği erkekle zina yapmış gibidir" paylaşımı yapan Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram’a konuşma yasağı getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Kalemi, “Müdür Bey Valiliğin talimatı üzerine basına hiçbir açıklama yapmıyor. Valimizin bu konuda açık talimatı var. Kurum müdürlerimizin hiçbiri basın açıklamasında bulunmuyor” diye konuştu.,

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Meclis gündemine taşıdığı, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram’ın, 2 Haziran 2014 tarihli “Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir” Facebook paylaşımı hakkında soru önergesi vermişti.

Göker özetle, “Mahmut Bayram ne zaman görevden alınacak ve hakkında soruşturma başlatılacaktır? Mahmut Bayram’ın bu sözleri ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçunu içermekte midir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Mahmut Bayram gibi düşünen insanların olup olmadığının araştırılması için Milli Eğitim Müfettişleri göreve çağırılacak mıdır?” sorularına yanıt istemişti.

Milli Eğitim Bakanlığı da soru önergesiyle Meclis gündemine taşınan konuyla ilgili bir işlem yapılmadığını bildirmişti.

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