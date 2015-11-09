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Dünya
Deutsche Welle

Suskunluğunu bozuyor

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan NSU örgütü üyesi Beate Zschaepe 2,5 yıldır susuyordu. Baş sanık Zschaepe çarşamba günü ilk kez ifade verecek.

09 Kasım 2015 19:47


Almanya'nın Münih kentinde 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2,5 yıldır görülen davada aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü üyesi Beate Zschäpe'nin ilk kez ifade vereceği açıklandı.Davanın baş sanığı olarak yargılanan Zschaepe'nin avukatı, çarşamba günkü duruşmada müvekkilinin suskunluğunu bozup kapsamlı bir ifade vereceğini söyledi.

Haber portalı Spiegel Online ve Bild gazetesinde yer alan haber, Zschaepe'nin avukatı Mathias Grasel tarafından doğrulandı. Grasel'in avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Zschaepe'nin yazılı ifadesinin avukatı tarafından mahkemeye sunulacağı belirtildi.

Aşırı sağcı NSU örgütünün üyesi Zschaepe, 8 Türk ve bir Yunan göçmenle bir Alman polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Cinayetlerin diğer iki baş zanlısı yakalanmadan intihar etmişti.

İlk kez konuşacak

Beate Zschaepe, yargılanmaya başladığı 2013 yılından bu yana ifade vermiyordu. Zschaepe, susma hakkını kullanıyordu. Mathiam Grasel tarafından temmuz ayından beri temsil edilen Zschaepe, önceki avukatları ile sorunlar yaşamıştı.

Spiegel Online'deki haberde Zschaepe'nin eski avukatlarının savunma stratejisi olarak susmasını tavsiye ettiği, yeni avukatları Mathias Grasel ve Hermann Borchert'in ise ifade vermesi gerektiği konusunda Zschaepe'yi ikna ettiği belirtiliyor.

Zschaepe'nin ifade vermesinin ise aslında daha önce planlandığı ifade ediliyor. Kurban yakınlarının Münih'e akın etmemesi ve gerginlik yaşanmaması için Zschaepe'nin ifade vereceği tarihin gizli tutulduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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