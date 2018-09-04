"Suşi geçen yıl da vardı; demek ki Külliye mönüsüne iyice yerleşti"

Dün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın dikkati çektiği, sosyal medyada 30 binden fazla paylaşılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos Resepsiyonu'nun mönüsü, tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök geçen yılki mönüyle bu yılki mönüyü karşılaştırarak, "Suşi geçen yılki mönüde de vardı; demek ki Külliye mönüsüne iyice yerleşti" dedi.
Özkök bugünkü (4 Eylül 2018) yazısında şunları kaydetti:
Vahap Munyar’ın yazdıklarına göre yenilikler şunlar:
Ejder meyveli smoothie (chia tohumu eşliğinde)
Efuli (liçi meyvesi eşliğinde)
Aloevera (starex meyvesi eşliğinde)
Orman meyveli special
Bahçe naneli limonata
Munyar masalara konan yiyecek mönüsünü de yazmış:
Pataşur içerisinde çerkes tavuğu
Zencefilli somonlu suşi
Tartalet içerisinde humus
Aydın usulü kuzu çöp şiş
Susamlı levrek simidi
Suşi geçen yılki mönüde de vardı. Demek ki Külliye mönüsüne iyice yerleşti.