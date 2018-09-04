"Suşi geçen yıl da vardı; demek ki Külliye mönüsüne iyice yerleşti"

Dün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın dikkati çektiği, sosyal medyada 30 binden fazla paylaşılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos Resepsiyonu'nun mönüsü, tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök geçen yılki mönüyle bu yılki mönüyü karşılaştırarak, "Suşi geçen yılki mönüde de vardı; demek ki Külliye mönüsüne iyice yerleşti" dedi.

Özkök bugünkü (4 Eylül 2018) yazısında şunları kaydetti:

Vahap Munyar’ın yazdıklarına göre yenilikler şunlar:



Ejder meyveli smoothie (chia tohumu eşliğinde)

Efuli (liçi meyvesi eşliğinde)

Aloevera (starex meyvesi eşliğinde)

Orman meyveli special

Bahçe naneli limonata



Munyar masalara konan yiyecek mönüsünü de yazmış:



Pataşur içerisinde çerkes tavuğu

Zencefilli somonlu suşi

Tartalet içerisinde humus

Aydın usulü kuzu çöp şiş

Susamlı levrek simidi



Suşi geçen yılki mönüde de vardı. Demek ki Külliye mönüsüne iyice yerleşti.