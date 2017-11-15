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Suşehri'nde gümüş işlemeciliği kadınların işi oldu

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan gümüş işlemeciliği kursu, kadınların geçim kapısı oldu

15 Kasım 2017 16:02

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan gümüş işlemeciliği kursu, kadınların geçim kapısı oldu. Açılan atölyede çalışan kadınlar, para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
İlçe Kaymakamlığı tarafından özellikle kadınlara yönelik gümüş işlemeciliği kursu açıldı. Çok sayıda kadının ilgi gösterdiği kursta kısa sürede istenen sonuçlar alınmaya başladı. Kadınlar gümüşleri kullanarak; kolye, küpe gibi takı tasarımlarını hayata geçirdi. İlçedeki kadınların bu sanatı öğrenip, gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla açılan kursta bin ayar gümüş kullanılıyor. 
Konu hakkında açıklama yapan kurs yetkilisi Serap Şahin, \"Yaklaşık 5 aydır bu işi yürütüyoruz. Satışlarımızda İl Valimiz Davut Gül bize destek olacak. Tespihler, kolyeler, takılar yapıyoruz. Gümüşü işleyerek bu hale getiriyoruz. Gramını 10 liradan satıyoruz. İşlemelerimiz bin ayar gümüşten. En kaliteli gümüş kullanıyoruz. Makine alarak gümüş telimizi de kendimiz üretiyoruz burada. Dışarıya da satacağız. Kursumuz atölyeye dönüştüğü için süresi yok. Yürütebildiğimiz kadar yürüteceğiz. İlçe halkına da bu işi öğreterek ekmek parası kazanmalarını sağlayacağız\" dedi.
Şu ana kadar 6 kadının katıldığı kurslarda ilerleyen zamanda sayının daha da artırılması planlanıyor.

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