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Suşehri'nde askıda ekmek projesi başlatıldı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde Kaymakamlığın önerisi ve ilçedeki tüm fırınların desteğiyle askıda ekmek projesi başlatıldı

18 Ekim 2017 15:07

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde Kaymakamlığın önerisi ve ilçedeki tüm fırınların desteğiyle askıda ekmek projesi başlatıldı.
Suşehri Kaymakamlığı tarafından başlatılan \'Kimse ekmeksiz kalmasın\' projesine ilçedeki fırıncılar destek verdi. Çalışmayla ilçe genelinde yardıma muhtaç kişilerin ekmek ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı. Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu\'nun ilçedeki fırıncılarla yaptığı görüşmede proje memnuniyetle karşılandı. İlçe Kaymakamı Uzunoğlu, \"İlçedeki fırıncı kardeşlerimiz bu teklifimizi memnuniyetle karşıladı. Desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum\" dedi.
Suşehri ilçe merkezi Gönüloğlu Mahallesi\'nde 7 yıldır fırıncılık yapan Murat Hergül, \"Kaymakamlığımız yardıma muhtaç kişiler için böyle bir proje başlattı. Bizler de fırıncı esnafı olarak destek verdik. 24 saat askıda ekmek bulunduruyoruz. Bu askıdaki ekmekler sadece yardıma muhtaç kişiler için değil gece misafiri gelen ve o an evinde ekmeği bulunmayan kişiler için de geçerli. Kaymakamlık masraflar konusunda yardımcı oldu. Bizler de her türlü desteği veriyoruz. Kaymakamımıza ve projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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