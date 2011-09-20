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Yaşam

Susanna Tamaro'dan AA'ya özel röportaj ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 14:31

-Susanna Tamaro'dan AA'ya özel röportaj ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Dünyanın en çok okunan yazarlarından Susanna Tamaro, son romanı ''Sonsuza Kadar''ın olgunluk dönemi romanı olduğunu belirterek, ''Önceki kitaplarımdaki temaların hepsini biraraya getiriyor ve bir sonuca bağlıyor'' dedi. ''Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'' ile dünya çapında hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan İtalyan yazar Susanna Tamaro, yayımlanan son kitabı ''Sonsuza Kadar'', Türk edebiyatı ve okurlarıyla ilişkisini AA muhabirine elektronik posta yoluyla değerlendirdi. Son romanı ''Sonsuza Kadar''ın hayata, insanın karmaşıklığına, onun acıyı aşma yeteneğine ve varoluş konusundaki derin bilincine duyulan sevgiyi açığa vurma romanı olduğunun altını çizen Tamaro, ''Okuyan pek çok kişi, kitabı bitirdikten sonra kendilerini daha iyi hissettiğini söyledi. Sanırım böyle. İnsana huzur ve umut veren bir kitap olduğunu düşünüyorum'' dedi. Eserlerinde tamamen özyaşamsal bir şey yazmadığını vurgulayan Tamaro, buna karşın bütün kitaplarında kendisinden ve düşüncelerinden bir şeyler olduğunu söyledi. ''Sonsuza Kadar''da anlattığı dağ hayatının da kendisinin bitkilerle ve hayvanlarla yaşadığı deneyimi yansıttığını ifade eden Tamaro, kitabın temel karakterlerinden Nora'da kendi kişiliğinin izleri olduğunu ifade etti. Türk edebiyatından bilgi sahibi olduğunu, Elif Şafak'ın ''Aşk'' eserini okuduğunu belirten Tamaro, Orhan Pamuk'un da neredeyse tüm kitaplarını okuduğunu anlattı. Türk yazarlarını okumak istediğini dile getiren Tamaro, ''Ama ne yazık ki Türkçeden İtalyancaya fazla kitap çevrilmiyor'' diye konuştu.

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