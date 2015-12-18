Susan Sarandon, Midilli'de mültecileri karşıladı

Oscar ödüllü Amerikalı aktris Susan Sarandon, İzmir’in Dikili İlçesi’nden yola çıkan ve 2 saat 20 dakikalık yolcuğun ardından Midilli Adası’na ulaşan üç mülteci botunu karşıladı.

Yaklaşık 150 kişinin indiği Afgan, Suriyeli ve İranlı mültecileri gönüllüler ile karşılayan Sarandon, 5 yaşındaki Sümeyna isimli bir kızı yanına alarak meyve suyu içirdi ve annesiyle konuştu.

Sarandon, Sümeyna’nın annesine sarılarak kendisinin de anne olduğunu söyledi ve mülteci konusunun dünyada yeterince anlaşılmadığını söyledi. Sarandon yaptığı açıklamada “Mülteciler için ‘bu insanlar’ ifadesinin kullanıldığı sürece bu konunun gerçekten bir insanlık meselesi olduğu anlaşılmaz” dedi.

Sarandon, “Bazı ülkeler bu konu hakkında gerekeni yapmıyor, bu meseleyi anlamıyor. Anne olarak hayata tutunabilmek için tek çarenin onca tehlikeyle bu soğukta çocuklarını bir bota atıp bilinmeyene doğru gitmenin ne kadar korkunç bir acı olduğunu kalbimde hissediyorum” dedi.

Sarandon’un 24 saat daha adada kalacağı ve gönüllüler ile beraber kamplara gideceği söylendi.