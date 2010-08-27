Susan Boyle, Papa için söyleyecek

T24- “Yetenek yarışması” birincisi Susan Boyle, Papa 16’ncı Benedikt’e eylül ayında İngiltere ziyaretinde yapılacak ayinde şarkılarıyla eşlik edecek.



49 yaşındaki şarkıcı Papa için şarkı söyleyecek olmasını “en büyük hayalim gerçek olacak” sözleriyle ifade etti. İskoç şarkıcı 16 Eylül'de Glasgow'da Papa 16'ncı Benedikt'in katılacağı açıkhava ayininde üç şarkı seslendirecek. Boyle’a 800 kişilik bir koro eşlik edecek.



Şarkılar belli

“The Daily Record” gazetesine konuşan Boyle, “Katolik kilisesinden aldığı bu davetle en büyük hayalinin gerçekleşeceğini” söyledi. Deutsche Welle'in haberine göre, dindar bir Katolik olduğunu söyleyen Boyle, kendisine şöhreti getiren müzikal şarkısı “I Dreamed a Dream’in yanı sıra “How Great Thou Art” ve bir veda şarkısı seslendireceğini açıkladı.



Geç gelen şöhret

Susan Boyle, birçok ülkede yayınlanan yetenek yarışmasının İngiliz versiyonu olan “Britain’s Got Talent”de geçen yıl sansasyonel bir şekilde birinci olmuş ve tüm dünyada ün kazanmıştı. 2009 yılında yayınladığı “I Dreamed a Dream” adlı ilk albümü Amerika ve İngiltere dahil birçok ülkede 1 numara olmuş ve ilk bir ayında tüm dünyada altı milyondan fazla satarak büyük bir başarı yakalamıştı.