Susam Sokağı'na otizmli kukla Julia geliyor

Dünyanın dört bir yanında çocukların severek izlediği Susam Sokağı'na otizmi olan karakter Julia geliyor.

Minik Kuş, Kurabiye Canavarı, Kırpık, Edi ve Büdü gibi çok sayıda neslin izleyerek büyüdüğü Susam Sokağı'na turuncu saçlı küçük bir kız çocuğu olan Julia Nisan ayında katılacak.

Dijital ve basılı öykü kitaplarında yer alan Julia, bundan sonra televizyondaki programda da geniş bir yer kaplayacak.

Son yıllarda otizmin çocuklarda görülme oranının yükseldiği kaydediliyor.

ABD'de her 68 çocuktan birine otizm teşhisi konuluyor.

Minik Kuş'u görmezden geliyor

Susam Sokağı'nın yapımcıları ise genç izleyicilere otizmi anlatmak için Julia karakterinin etkili olacağını düşünüyor.

Programın yazarlarından Christine Ferraro, CBS'te yayınlanan 60 Dakika adlı programda, "Başlangıçtaki tartışma bunu nasıl yapacağımız konusundaydı. 'Bunu nasıl yaparız? Otizmle ilgili nasıl konuşabiliriz?' Bunu yapmak kolay değil çünkü otizmi olan herkes bunu farklı bir şekilde tecrübe ediyor" açıklamasında bulundu.

Programda Minik Kuş'la tanıştığında Julia onu görmezden geliyor.

Kafası karışan Minik Kuş, Julia'nın onu sevmediğini düşünürken diğer kuklalar, "Sadece bazı şeyleri farklı yapıyor" cümlesini kullanıyor.

Çocuklar bir oyun oynamaya başladığında ise Julia heyecanla hoplayıp zıplıyor.

Diğer çocuklar Julia'yı dışlamak yerine hoplanıp zıplanan başka bir oyun oynamaya başlıyor.

'Sadece Julia'

Julia'nın kuklacısı Stacey Gordon'ın da oğlu otistik.

Böyle bir karakterin programa dahil edilmesinin büyük bir adım olduğunu söyleyen Gordon, çocukların televizyonda izledikten sonra otistik sınıf arkadaşlarına korkmadan yaklaşacağını düşünüyor.

Yazar Ferraro'nun dileği ise ileride Julia'nın otizmi olan bir karakter olarak değil, 'sadece Julia' olarak tanınmasını diliyor.