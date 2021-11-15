Susam Sokağı kadrosuna ilk kez Asya kökenli karakter girdi

Programın Yaratıcı Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kay Wilson'a göre Ji-young'un ortaya çıkışında, ülkeden Asya kökenlilere ve siyahlara yönelik ırkçı saldırılar önemli rol oynadı. "Beklentim TV ekranlarında farklı görünüşten çocuklar görmeyi normalleştirmesi"

Bu yeni karaktere hayat veren 41 yaşındaki Güney Kore kökenli Kathleen Kim, "Atlanta'daki saldırılarda ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Bu karakterle amaçlarımdan biri ırkçılığın ne olduğunu öğretmeye yardımcı olmak, çocuklara ırkçılığın farkına varma ve tepkilerini dile getirmeyi öğretmeye yardımcı olmak. Diğer beklentim ise TV ekranlarında farklı görünüşten çocuklar görmeyi normalleştirmesi" ifadelerini kullandı.