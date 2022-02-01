'Şuşa Beyannamesi' kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Söz konusu beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla verilen kanun teklifi, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.